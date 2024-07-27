Şevval İlayda Tarhan finalde
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 17:16 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 17:17
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde adını finale yazdırdı.
Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen kadınlar 10 metre havalı tabanca mücadelesinde olimpiyatlara ilk kez katılan milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 577 puanla 7. sırada yer aldı.
İlk 8 arasına giren Tarhan, finale yükselerek büyük bir başarı elde etti.
Kadınlar 10 metre havalı tabanca finali yarın 13.00'te başlayacak.
İLKE İMZA ATTI
Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada Şevval İlayda'nın, olimpiyatlarda bu disiplininde finale yükselen ilk Türk sporcu olduğu belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı