Şevval İlayda Tarhan finalde

27 Temmuz 2024 17:16 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 17:17

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen kadınlar 10 metre havalı tabanca mücadelesinde olimpiyatlara ilk kez katılan milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 577 puanla 7. sırada yer aldı.

İlk 8 arasına giren Tarhan, finale yükselerek büyük bir başarı elde etti.

Kadınlar 10 metre havalı tabanca finali yarın 13.00'te başlayacak.

İLKE İMZA ATTI

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada Şevval İlayda'nın, olimpiyatlarda bu disiplininde finale yükselen ilk Türk sporcu olduğu belirtildi.