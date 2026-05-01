Shakhtar Donetsk Crystal Palace maçı kaç kaç bitti? Arda Turan’ın ekibi UEFA Konferans Ligi’nde zora girdi

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk karşılaşmasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, İngiltere ekibi Crystal Palace ile kozlarını paylaştı. Mücadele, santra sonrası gol bulan Crystal Palace’ın 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın rövanşı 7 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Arda Turan’ın ekibinin finale çıkabilmesi için en az 3 farklı galibiyet alması gerekiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk mücadelesinde Shakhtar Donetsk, Crystal Palace'a 3-1 mağlup oldu.
Maç, Polonya'nın Krakow kentindeki Henryka Reymana Stadyumu'nda oynandı.
Crystal Palace, 22. saniyede Sarr ile öne geçti ve Kamada (58') ile Larsen (84') golleriyle farkı açtı.
Shakhtar Donetsk'in tek golü 47. dakikada Ocheretko'dan geldi.
Rövanş mücadelesi 7 Mayıs Perşembe günü İngiltere'de oynanacak.
Polonya’nın Krakow kentinde yer alan Henryka Reymana Stadyumu’nda oynanan müsabakada Almanya Federasyonu’ndan Felix Zwayer görev aldı. Zwayer’in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yaptı.

Ukrayna’daki savaş koşulları ve hava sahasının kapalı olması sebebiyle Polonya’nın Krakow şehrinde oynanan karşılaşmaya Crystal Palace etkili başladı. Daha 22. saniyede Sarr ile öne geçen İngiliz temsilcisi, Kamada’nın 58 ve Larsen’in 84. dakikada kaydettiği gollerle Shakhtar Donetsk’i 3-1 mağlup etti.

Arda Turan’ın takımının tek sayısı ise 47. dakikada Ocheretko’dan geldi. Turun rövanş mücadelesi 7 Mayıs Perşembe günü İngiltere’de oynanacak ve finale yükselen ekip netleşecek.

Shakhtar, çeyrek final aşamasında Az Alkmaar ile karşılaşmıştı. İlk müsabakadan 3-0’lık galibiyetle ayrılan Ukrayna temsilcisi, rövanşta 2-2 eşitlikle sahadan ayrılarak yarı finale yükselmişti.

Crystal Palace ise çeyrek final turunda Fiorentina ile eşleşmişti. İngiliz ekibi ilk karşılaşmadan 3-0’lık galibiyet elde etmiş, rövanş maçında 2-1 kaybetmesine rağmen tur atlamayı başarmıştı.

#Futbol
#uefa avrupa konferans ligi
#crystal palace
#shakhtar donetsk
#Krakow
#Spor
