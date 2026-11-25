Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli temsilcinin Avrupa kupalarındaki mücadelesi, bu akşam oynanacak karşılaşmayla devam edecek. İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver'ın düdük çalacağı mücadelede Fenerbahçe, Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibiyle karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi lig aşamasında geride kalan dört haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, hanesine 5 puan yazdırdı. Shakhtar Donetsk ise dört maç sonunda 4 puana ulaştı. Peki, Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı nerede? Detaylar…

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, lig aşamasının beşinci haftasında Shakhtar Donetsk ile kozlarını paylaşacak. Geride kalan dört karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, toplamda 5 puan topladı. Bu sonuçlarla puan tablosunun 23. basamağında bulunan Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisi karşısında Avrupa kupalarındaki mücadelesini sürdürecek. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ise dört haftalık süreçte 4 puan elde ederek 25. sırada kendisine yer buldu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki bu karşılaşma öncesinde ligde Liverpool ile oynadığı mücadeleden galibiyetle ayrıldı. İki kez geriye düştüğü karşılaşmada rakibine karşı geri dönüş yapan sarı-lacivertliler, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılmayı başardı. Liverpool karşısında elde edilen bu sonucun ardından gözler Shakhtar Donetsk mücadelesine çevrildi. Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında oynanacak karşılaşmada Fenerbahçe'nin rakibi, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk olacak.

Mücadelede İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver orta hakem olarak görev yapacak. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 23.00 olarak açıklandı. Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasındaki 90 dakikada iki takım da lig aşamasındaki puan mücadelesini sürdürecek.

SHAKHTAR FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK, HANGİ ÜLKEDE?

Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda gerçekleştirilecek. Chelsea'nin geleneksel iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Stamford Bridge, Ukrayna temsilcisinin bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki ev sahibi karşılaşmaları için kullandığı stat olarak dikkat çekiyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin deplasman mücadelesi, Ukrayna yerine İngiltere'de oynanacak.

Shakhtar Donetsk, Ukrayna'da devam eden savaş ve buna bağlı güvenlik koşulları nedeniyle uzun süredir Avrupa kupalarındaki iç saha karşılaşmalarını kendi ülkesinde oynayamıyor. Ukrayna temsilcisi, bu sezon da Şampiyonlar Ligi lig aşamasında ev sahibi olduğu maçlar için farklı bir ülkeyi tercih etmek zorunda kaldı. Kulübün geçici iç saha adresi olarak kullandığı Londra'daki Stamford Bridge Stadı, Fenerbahçe karşılaşmasına da ev sahipliği yapacak.

Chelsea'nin maçlarını oynadığı Stamford Bridge'de gerçekleştirilecek mücadelede Fenerbahçe, resmi olarak deplasman takımı konumunda bulunacak. Ancak karşılaşma, Ukrayna'da değil İngiltere'de oynanacak. Londra'daki statta yapılacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe müsabakası, saat 23.00'te başlayacak.