Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında karşı karşıya gelecek iki takım, Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda kozlarını paylaşacak. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver düdük çalacak. Fenerbahçe, Avrupa arenasında oynadığı son maçların ardından puan tablosundaki konumunu güçlendirmek için mücadele edecek. Shakhtar Donetsk ise Arda Turan yönetiminde sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesinde sakat oyuncuların durumu, muhtemel kadrolar ve canlı yayın bilgileri de gündemdeki yerini koruyor. Shakhtar Fenerbahçe muhtemel 11'inde kimler var? Detaylar…

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HABERİN ÖZETİ Shakhtar Fenerbahçe muhtemel 11 ve eksikler belli oldu Shakhtar Donetsk ve Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi beşinci haftasında Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek. Maçı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Fenerbahçe'de Nathan Ake ve Marco Asensio sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 5 puan topladı ve lig sıralamasında 19. sırada yer alıyor. Shakhtar Donetsk ise 4 maçta 4 puan topladı ve organizasyonun puan tablosunda 21. sırada bulunuyor. Karşılaşma TRT 1 ve Tabii platformundan canlı yayınlanacak.

SHAKHTAR DONETSK - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Shakhtar Donetsk ile karşılaşmaya hazırlanıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da oynanacak müsabaka, Chelsea'nin maçlarına ev sahipliği yapan Stamford Bridge Stadı'nda gerçekleştirilecek. TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek.

Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden iki futbolcu bulunuyor. Nathan Ake ve Marco Asensio, Shakhtar Donetsk karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

Şampiyonlar Ligi'nde güncel puan durumu:

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dört karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Toplamda 5 puana ulaşan Fenerbahçe, lig sıralamasında 19. basamakta bulunuyor. Takım, Avrupa mücadelesi öncesinde ligde İngiliz temsilcisi Liverpool'u konuk ettiği karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı. İki kez geriye düştüğü maçta galibiyete ulaşan Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk karşılaşması öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor.

Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise savaş nedeniyle iç saha maçlarını Ukrayna'da oynayamıyor. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört maçta 4 puan topladı. Ukrayna ekibi, organizasyonun puan tablosunda 21. sırada yer alıyor. İki takımın karşılaşması, beşinci hafta kapsamında Londra'da oynanacak.

SHAKHTAR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe karşılaşması TRT 1 ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında oynanacak mücadeleyi televizyon üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 ekranlarını tercih edebilecek. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 23.00 olarak açıklandı.

Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler de TRT 1'in resmi internet sitesinde bulunan canlı yayın sekmesinden karşılaşmayı takip edebilecek. Tabii üzerinden de canlı yayın imkanı sunulacak.

SHAKHTAR FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Stamford Bridge'de oynanacak mücadelede Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk'in sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri şöyle:

Shakhtar Donetsk muhtemel 11:

Dmytro Riznyk, Vinícius Tobias, Valeriy Bondar, Mykola Matviyenko, Henrique, Yegor Nazaryna, Alisson Santana, Oleg Ocheretko, Marlon Gomes, Gleiker Mendoza, Lassina Traore.

Fenerbahçe muhtemel 11:

Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Peprah Oppong, Archie Brown, Ngolo Kante, İsmail Yüksek, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku.