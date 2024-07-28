Sibel Altınkaya'dan, Paris 2024'e erken veda!
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Temmuz 2024 01:04 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 01:07
Milli masa tenisçimiz Sibel Altınkaya, Lüksemburg adına yarışan rakibi Xia Lian Ni'ye setlerde 4-2 yenilerek Paris 2024'e veda etti.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda müsabakalar tüm hızıyla sürüyor.
Masa tenisinde milli sporcu Sibel Altınkaya, tek kadınlar son 64 turunda Lüksemburg adına yarışan 61 yaşındaki Çin asıllı Xia Lian Ni'ye setlerle 4-2 mağlup oldu.
ALTINKAYA'DAN ERKEN VEDA
Karşılaşmayı 3-11, 7-11, 11-9, 12-10 ve 6-11'lik setler sonucunda kaybeden milli sporcu, oyunlara erken veda etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı