Şike iddiaları büyüyor! Cem Küçük detayları paylaştı, gözler TFF'de

30 Nisan 2024 11:33 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 11:33

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynanan ve tek şut atılmadan tamamlanan Ankaraspor – Nazilli Belediyespor maçının berabere tamamlanmasının ardından küme düşen Zonguldak Kömürspor, söz konusu karşılaşmanın incelenmesi için savcılığın yolunu tuttu.

Tek şut çekilmeden tamamlanan karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlanırken, ev sahibi Ankaraspor play-off’ta mücadele etme hakkını elde ederken, Nazilli Belediyespor da kümede kalmayı garanti altına aldı.

CHP’Lİ VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ

Ankaraspor – Zonguldak Kömürspor arasında oynanan tartışmalı karşılaşmanın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da sert sözlere imza attı.

90 boyunca iki takımın şut bile çekmediğini ve müsabakanın 0-0 bittiğinin altını çizen Yavuzyılmaz, “Ankaraspor - Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır. Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür. Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor. Konunun takipçisi olacağım" ifadelerine yer verdi.

''HİÇ ATAK OLMAMASI DİKKAT ÇEKTİ''

Gazeteci Cem Küçük konuya ilişkin detayları yorumladı.

Gazeteci Cem Küçük şu açıklamaları yaptı:

"Futbolda şike iddialarına bir bakalım. Biz Pazar günü Zonguldak'taydık. Zonguldak Spor'un bir maçı vardı. 3-2 yendi Zonguldak Spor. Ama o arada Zonguldak Spor'un Başkanı Salih Demir kümede kalmayı ve play-off'ları ilgilendiren başka bir maçın olduğunu daha hatırlattı. Bugün bununla ilgili haberler var.

Bakalım Federasyon ne yapacak? Nazilli Spor Başkanı Şahin Kaya 'bizim şike yapacak paramız bile yok' diyor. Ama maçın orta sahada oynanmaması hiç atak olmaması işte bugün herkesin dikkatini çekti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun hukuk kurulu bununla ilgili kararı verecek. Nihai kararı hep beraber göreceğiz."