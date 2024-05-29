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Sinan Kaloğlu, Gençlerbirliği ile yollarını ayırdı

Editör: Murat Makas / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 May 2024 14:55 - Güncelleme : 29 May 2024 14:56
Sinan Kaloğlu, Gençlerbirliği ile yollarını ayırdı

1. Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Sinan Kaloğlu, Gençlerbirliği ile yollarını ayırdı - 1. Resim

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Kaloğlu'na teşekkür edilerek, "Gençlerbirliği'mizde teknik direktörlük görevini yürüten Sinan Kaloğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik direktör Sinan Kaloğlu ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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