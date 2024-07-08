Sıralama güncellendi! En başarılı kulüpler listesinde Süper Lig'den 2 takım var
IFFHS'nin verilerine göre, son bir yılın en başarılı futbol kulüpleri açıklandı. Listenin zirvesinde değişiklik yaşanırken, Süper Lig'den iki takım da ilk 30'a girmeyi başardı.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Temmuz 2023 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki 12 aylık dönemin en iyi takımlarını açıkladı.
Listede zirve uzun bir aradan sonra değişti. Türkiye'den iki takım ilk 30 arasında yer almayı başardı.
SON SEZON DİKKATE ALINDI
IFFHS, listeyi takımların 1 yıllık performanslarını dikkate alarak yayınladı. Listede Süper Lig'den Galatasaray 29'ncu sırada yer alırken Fenerbahçe ise 30'uncu sırada kendine yer buldu.
İşte dünyanın en iyi takımları:
1- Real Madrid (İspanya): 371 Puan
2- Manchester City (İngiltere): 369 Puan
3- Bayer 04 Leverkusen (Almanya): 355 Puan
4- Atalanta (İtalya): 316 Puan
5- Borussia Dortmund (Almanya): 261 Puan
6- Atletico Madrid (İspanya): 258 Puan
6- FC Bayern Münih (Almanya): 258 Puan
8- Barcelona (İspanya): 256 Puan
9- Arsenal (İngiltere): 248 Puan
10- Inter (İtalya): 247 Puan
29- Galatasaray: 205.5 Puan
30- Fenerbahçe: 203.5 Puan
82. Beşiktaş: 146.5 Puan
157. Trabzonspor: 105.5 Puan
TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA YARIŞA GİRDİ
Fenerbahçe taraftarları, bu sezon topladıkları ülke puanından dolayı Galatasaray'ın üstünde olduğunu iddia ederken, Galatasaray taraftarları ise durumun böyle olmadığını ve Fenerbahçe'nin üstünde olduklarını savundu.