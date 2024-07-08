Sıralama güncellendi! En başarılı kulüpler listesinde Süper Lig'den 2 takım var 

08 Temmuz 2024 21:36 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 21:45

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Temmuz 2023 ile 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki 12 aylık dönemin en iyi takımlarını açıkladı.

Listede zirve uzun bir aradan sonra değişti. Türkiye'den iki takım ilk 30 arasında yer almayı başardı.

SON SEZON DİKKATE ALINDI

IFFHS, listeyi takımların 1 yıllık performanslarını dikkate alarak yayınladı. Listede Süper Lig'den Galatasaray 29'ncu sırada yer alırken Fenerbahçe ise 30'uncu sırada kendine yer buldu.

İşte dünyanın en iyi takımları:

1- Real Madrid (İspanya): 371 Puan

2- Manchester City (İngiltere): 369 Puan

3- Bayer 04 Leverkusen (Almanya): 355 Puan

4- Atalanta (İtalya): 316 Puan

5- Borussia Dortmund (Almanya): 261 Puan

6- Atletico Madrid (İspanya): 258 Puan

6- FC Bayern Münih (Almanya): 258 Puan

8- Barcelona (İspanya): 256 Puan

9- Arsenal (İngiltere): 248 Puan

10- Inter (İtalya): 247 Puan

29- Galatasaray: 205.5 Puan

30- Fenerbahçe: 203.5 Puan

82. Beşiktaş: 146.5 Puan

157. Trabzonspor: 105.5 Puan

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA YARIŞA GİRDİ

Fenerbahçe taraftarları, bu sezon topladıkları ülke puanından dolayı Galatasaray'ın üstünde olduğunu iddia ederken, Galatasaray taraftarları ise durumun böyle olmadığını ve Fenerbahçe'nin üstünde olduklarını savundu.