Sırbistan Türkiye maç skoru kaç kaç? 12 Dev Adam 3’te 3 yaptı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki üçüncü müsabakasında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Grupta oynadığı ilk 2 maçı kazanan 12 Dev Adam, Sırbistan karşısında 78-82 galip gelerek 3’te 3 yaptı. Belgrad’da taraftarı önünde 15 sayıdan geri dönüp 1.30 kala öne geçen Sırplar, geri dönüşü tamamlayamadı. Tarık Biberovic sol köşeden kritik anda hayati üçlüğü gönderdi, son bölümü daha etkili oynayan milli takım maçı kazanmayı başardı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ve sert savunma yaparak Sırbistan'ın sayı üretmesine izin vermeyen Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 5. dakikada 10-0'lık seri yakaladı. Cedi Osman'ın kaydettiği sayılar ve yaptığı asistlerden gelen basketlerle farkı yeniden artıran milliler, ilk periyodu 22-13 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Sırbistan, 15. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 27-29. Üst üste bulduğu sayılarla oyunun hâkimiyetini tekrar eline geçiren ve özellikle Ercan Osmani'den önemli skor katkısı alarak farkı çift hanelere çıkaran Türkiye, soyunma odasına 45-31 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Ömer Faruk Yurtseven ile pota altını verimli kullanan A Milli Takım, uzun süre farkı muhafaza etti. Türkiye, dördüncü çeyreğe 57-54 avantajlı girdi.

Dördüncü ve son çeyrek, büyük mücadeleye sahne oldu. Ev sahibi ekip, Markovic'in dış atışlardan kaydettiği basketle bitime 1 dakika 41 saniye kala karşılaşmada ilk kez öne geçti: 73-72. Kalan bölümde Tarık'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği hayati isabetle yeniden öne geçen ve üstünlüğünü koruyan Türkiye, müsabakayı 82-78 kazandı.