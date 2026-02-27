Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Sırbistan Türkiye maç skoru kaç kaç? 12 Dev Adam 3’te 3 yaptı

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasında Sırbistan'ı deplasmanda 78-82 yenerek 3'te 3 yaptı. 12 Dev Adam, EuroBasket 2025'te Jokic'li kadrosuyla mağlup ettiği Sırpları bu kez de Belgrad'da geçmeyi başardı. Tarık Biberovic 22 sayıyla mücadele ederken son dakika içinde kaydettiği kritik üçlükle maça damga vurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sırbistan Türkiye maç skoru kaç kaç? 12 Dev Adam 3’te 3 yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 23:50
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 23:54

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’ndaki üçüncü müsabakasında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Grupta oynadığı ilk 2 maçı kazanan 12 Dev Adam, Sırbistan karşısında 78-82 galip gelerek 3’te 3 yaptı. Belgrad’da taraftarı önünde 15 sayıdan geri dönüp 1.30 kala öne geçen Sırplar, geri dönüşü tamamlayamadı. Tarık Biberovic sol köşeden kritik anda hayati üçlüğü gönderdi, son bölümü daha etkili oynayan milli takım maçı kazanmayı başardı.

Sırbistan Türkiye maç skoru kaç kaç? 12 Dev Adam 3’te 3 yaptı

Karşılaşmaya etkili başlayan ve sert savunma yaparak Sırbistan'ın sayı üretmesine izin vermeyen Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 5. dakikada 10-0'lık seri yakaladı. Cedi Osman'ın kaydettiği sayılar ve yaptığı asistlerden gelen basketlerle farkı yeniden artıran milliler, ilk periyodu 22-13 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Sırbistan, 15. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 27-29. Üst üste bulduğu sayılarla oyunun hâkimiyetini tekrar eline geçiren ve özellikle Ercan Osmani'den önemli skor katkısı alarak farkı çift hanelere çıkaran Türkiye, soyunma odasına 45-31 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Ömer Faruk Yurtseven ile pota altını verimli kullanan A Milli Takım, uzun süre farkı muhafaza etti. Türkiye, dördüncü çeyreğe 57-54 avantajlı girdi.

Sırbistan Türkiye maç skoru kaç kaç? 12 Dev Adam 3’te 3 yaptı

Dördüncü ve son çeyrek, büyük mücadeleye sahne oldu. Ev sahibi ekip, Markovic'in dış atışlardan kaydettiği basketle bitime 1 dakika 41 saniye kala karşılaşmada ilk kez öne geçti: 73-72. Kalan bölümde Tarık'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği hayati isabetle yeniden öne geçen ve üstünlüğünü koruyan Türkiye, müsabakayı 82-78 kazandı.

  1. ÇEYREK: 13-22
  2. ÇEYREK: 31-46
  3. ÇEYREK: 54-57
  4. ÇEYREK: 78-82
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.