Sivasspor, Antalya kampına devam etti!

28 Aralık 2024 23:38 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 23:39

Sivasspor, Antalya kampındaki hazırlıklarına devam etti.

Kevin De Bruyne adım adım Fenerbahçe'ye geliyor!

Kevin De Bruyne adım adım Fenerbahçe'ye geliyor!

Trendyol Süper Lig​ takımı Sivasspor​, Antalya​ kampında çalışmalarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, kampın 2. gününde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yağmur yağışı altında gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve rondo çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik idmanla günü tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.