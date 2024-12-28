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Sivasspor, Antalya kampına devam etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Aralık 2024 23:38 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 23:39
Sivasspor, Antalya kampına devam etti!

Sivasspor, Antalya kampındaki hazırlıklarına devam etti.

Trendyol Süper Lig​ takımı Sivasspor​, Antalya​ kampında çalışmalarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, kampın 2. gününde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde yağmur yağışı altında gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas ve rondo çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, taktik idmanla günü tamamladı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: tgrthaber.com
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