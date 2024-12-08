10 kişiyle de aslan gibi: Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti

08 Aralık 2024 15:13 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 18:43

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, 15. hafta mücadelesinde Sivasspor'a konuk oldu. Maçın henüz başlarında 10 kişi kalan sarı kırmızılılar, hakem hatalarının damga vurduğu maçta rakibini Yunus Akgün, Osimhen ve Barış Alper'in golleriyle 3-2 mağlup etti. Cimbom, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor sahasında lider Galatasaray'ı konuk etti. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadeleden sarı kırmızılılar 3 puanla ayrılmayı başardı. Sarı kırmızılılarda Metehan Baltacı, VAR incelemesinin ardından 16. dakikada kırmızı kart gördü. Sivasspor, 25. dakikada Garry Rodrigues ile öne geçti. Galatasaray, 36'da Yunus Akgün, 45+9'da penaltıdan Osimhen ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda Barış Alper Yılmaz, 53'te farkı 2'ye çıkardı. Sivasspor, 90+1' Bekir Turaç Böke ile farkı yeniden 1'e indirdi. Galatasaray 5 eksikle geldiği maçı 3-2 kazandı. PUAN FARKI 6'YA ÇIKTI Kritik galibiyetin ardından Galatasaray puanını 38 yaptı. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 yenilmesiyle puan farkını 6'ya çıkardı. Sivasspor ise 18 puanda kaldı. DEPLASMANDA 14 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ Deplasmandaki son puan kaybını geçen sezonun 16. haftasında Sivasspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 dış saha maçını kazandı. Galatasaray, bu sezon da rakip sahadaki 5 maçı galibiyetle tamamlayarak toplamda 14 maçlık seri yakaladı. SİVASSPOR-GALATASARAY CANLI ANLATIM Dakika 1: Sivasspor'da Sonko, Osimhen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Sonko cezalı duruma düştü. Dakika 4: Galatasaray, gole yaklaştı. Barış Alper'in vuruşu savunmadan döndü. Devam eden pozisyonda Mertens'in vuruşu dışarıya gitti. Dakika 9: Galatasaray'da Victor Osimhen, karşı karşıya pozisyonda kaleci Nikolic'ten sıyrıldı. Osimhen'in dar açıdan vuruşu dışarıya gitti. GALATASARAY 10 KİŞİ KALDI Dakika 13: Sivasspor, serbest vuruş kazandı. Sivassporlu oyuncular, penaltı itirazında bulundu. Galatasaray'da elle oynayan Metehan sarı kart gördü. VAR Hakemi Alper Çetin, hakem Turgut Doman'ı izlemeye davet etti. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Turgut Doman, Galatasaray'da Metehan Baltacı'nın sarı kartını iptal edip kırmızı kart gösterdi. Maç serbest vuruş ile devam etti. Sivasspor'da Rey Manaj'ın serbest vuruşunu kaleci Muslera kurtardı. SİVASSPOR ÖNE GEÇTİ Dakika 24: Sivasspor'da Garry Rodrigues 24. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Rodrigues, Sivasspor'da iç sahada ilk golünü Galatasaray'a attı. GALATASARAY BERABERLİĞİ YAKALADI Dakika 36: Yunus Akgün takımına beraberlik golünü getirdi: 1-1Yunus bu sezon ilk kez deplasmanda gol buldu. Öte yandan milli futbolcu ligde 3. golünü kaydetti. Dakika 45+3: Sivasspor direğe takıldı. Rey Manaj'ın sol kanattan açılan ortaya şık vole vuruşu üst direğe çarpıp kale çizgisinin hemen önüne düştü. OSIMHEN PENALTIDAN ATTI Dakika 45+6: Victor Osimhen kaleci Nikolic'i çalımladı ancak yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterip kaleciye sarı kartını çıkardı. Topun başına geçen Osimhen sarı kırmızılıları 2-1 öne geçirdi. BARIŞ ALPER YILMAZ SAHNEDE Dakika 53: Galatasaray farkı 2'ye çıkarıyor. Yunus Akgün'ün savunma arkasına derinlemesine attığı pasa sol kanattan hareketlenen Barış Alper Yılmaz uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-3. Dakika 90: Bekir Böke attığı golle skoru 3-2 yaptı. Dakika 90: Maç sonu. İlgili Haberler Galatasaray'da Osimhen endişesi! Dev bir talip çıktı, devre arası elden kaçabilir! Galatasaray maçı öncesi tartışılmıştı! Sivas 4 Eylül Stadı, alttan ısıtma ile hazır