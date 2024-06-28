Sivasspor, Hakan Arslan'a Atatürk sözüyle cevap verdi

28 Haziran 2024 18:16 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 18:26

Sivasspor'da takımdan ayrıldığını duyuran ve kulübe sitemde bulunan futbolculardan Hakan Arslan'a cevap gecikmedi. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor kulübü Hakan Arslan ile ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Sivasspor’umuzda 11 sezon futbol hayatını sürdürmüş olan Hakan Arslan, bugün yaptığı açıklama ile kulübümüze veda etmiştir. Geçtiğimiz sezonun başında Teknik Direktör Servet Çetin’in takımda istemediği Hakan Arslan’a, Başkanımız Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulumuz arkasında durarak kulübümüzde kalması sağlanmıştır. 15 Eylül 2023 tarihinde transfer komitemizi arayan Hakan Arslan, 'Bana çok büyük rakamla transfer teklifinde bulundular' diyerek takımımızdan gitmek istediğini söylemiştir. Yönetim kurulumuz yaptığı değerlendirme neticesinde oyuncunun takımda kalması yönünde karar bildirmiştir.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜ HATIRLATTILAR

Bir röportaj esnasında gazetecinin, 'Ziya Erdal ve Hakan Arslan önümüzdeki sezon takımda kalacak mı, sezon sonunda futbolu bırakacak mı?' sorusuna Basın Sözcümüz Gökhan Karagöl, 'İki oyuncu da bizim kıymetlimiz ve evladımız' diyerek cevaplamıştır. Ancak farklı sosyal medya platformlarında, ‘Hakan Arslan sezon sonu futbolu bırakıyor’ paylaşımları yapılmış bu durumun asılsız olduğu yönetim kurulumuz tarafından kendine söylenmiştir. Buna rağmen sosyal medyada çıkan asılsız haberleri referans göstererek talihsiz bir veda açıklaması yapan Hakan Arslan’a Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' düsturunu hatırlatır bundan sonraki futbol hayatında kendine başarılar dileriz.”