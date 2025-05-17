Sivasspor, hayati deplasmanda Samsunspor’a konuk oluyor

Zorlu karşılaşma öncesi Sivasspor’da önemli eksikler dikkat çekiyor. Kaleci Djordje Nikolic, Jan Bieganski, Alex Pritchard ve Alaaddin Okumuş’un sakatlıkları sürerken, orta sahadaki tecrübeli isim Tolga Ciğerci ise sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayacak.

İki Takım İçin Zıt Hedefler

Ev sahibi Samsunspor, Süper Lig'de sergilediği istikrarlı performansla 57 puanla 4. sırada yer alıyor ve Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürüyor. Sivasspor ise küme düşme hattının hemen üstünde, 35 puanla 16. basamakta bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar için bu deplasman, ligde kalma yolunda kritik öneme sahip.