Sivasspor Keita Balde ile yollarını ayırdı!

06 Ocak 2025 17:53 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 18:01

Süper Lig takımı Sivasspor, Senegalli yıldız futbolcu Keita Balde'nin sözleşmesini fesh ettiğini TFF'ye bildirdi.

Sivasspor-Beşiktaş maçının hakemi kim olduğu açıklandı! Halil Umut Meler'in yönettiği maçlar

Sivasspor-Beşiktaş maçının hakemi kim olduğu açıklandı! Halil Umut Meler'in yönettiği maçlar

Sivasspor​'da Keita Balde ile yollar ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, Senegalli futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Bu sezon Süper Lig​'de 11 maçta forma giyebilen forvet sadece 1 kez ağları havalandırmayı başardı. Yiğidolar, Balde'yi sezon başında Rus kulübü Spartak Moskova​'dan renklerine katmıştı.

ADI WANDA NARA İLE ANILDI

Arjantin ve İspanya basınına yansıyan haberlere göre Icardi, Wanda Nara'nın 2022 yılında Keita Balde ile yaşadığı ilişkiyi kanıtlayacak yazışmaları ve gizli çekim görüntüleri mahkemeye sunmuştu.