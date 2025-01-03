Sivasspor, Rey Manaj ile nikah tazeledi!

03 Ocak 2025 22:46 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 23:25

Sivasspor, transferi gündemde olan Arnavut golcü Rey Manaj'ın sözleşmesini 1.5 yıl uzattığını açıkladı.

Süper Lig​ takımı Sivasspor​ takım içi sözleşme yenileme görüşmelerinde ilk adımı attı. Kırmızı-beyazlılar, çok sayıda kulübün durumunu yakından takip ettiği Arnavut golcü Rey Manaj​ ile sözleşme yeniledi.

Rey Manaj'ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunun kaldırıldığı ve 1.5 yıllık yeni bir anlaşma imzalandığı aktarıldı.

Sivasspor Başkanı Bahattin Eken anlaşma sonrası, "Rey Manaj, sadece attığı gollerle değil, sahadaki mücadeleci ruhuyla da Sivasspor camiasının sevgisini kazandı. Onunla birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tam. Taraftarımızın desteğiyle Manaj’ın formamızı daha büyük zaferlere taşıyacağına eminim" açıklamasını yaptı.