Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Aralık 2024 23:52 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 23:53
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün yaptığı açıklamada, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde taktik çalıştı.
Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Antrenmanı kulüp başkanı Bahattin Eken de takip etti.
Sivasspor ile Samsunspor yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Kaynak: tgrthaber.com