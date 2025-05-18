Sivasspor Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen üçüncü takım oldu

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor evinde Sivasspor'u 1-0 yendi ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle tekrar 3. sıraya yükseldi. Ayrıca Sivasspor, aldığı mağlubiyet ile ligden düşen 3. takım oldu.