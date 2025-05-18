Sivasspor Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen üçüncü takım oldu

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor evinde Sivasspor'u 1-0 yendi ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle tekrar 3. sıraya yükseldi. Ayrıca Sivasspor, aldığı mağlubiyet ile ligden düşen 3. takım oldu.
Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor Sivasspor'u konuk etti. Samsun'un 1-0 üstünlüğüyle sona eren maçta Sivasspor, aldığı mağlubiyetle ligden düşen 3. takım oldu.
Maçtaki tek gol 9. dakikada Samsunspor adına Dimata tarafındna kaydedildi. Sivasspor, bu sonuçla Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor'un ardından ligden düşen üçüncü takım oldu.