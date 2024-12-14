Sivasspor'da Bülent Uygun depremi! İstifasını yönetime bildirdi

14 Aralık 2024 14:55 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 14:58

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un kötü gidişat nedeniyle yönetimle görüşerek istifa kararı aldığı öğrenildi. Konu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor.

İspanya'da Türkiye korkusu: Hollanda'ya yenilmek belki daha hayırlı!

İspanya'da Türkiye korkusu: Hollanda'ya yenilmek belki daha hayırlı!

Sivasspor​'da kötü gidişat ve peş peşe gelen puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Bülent Uygun​'un istifa​ kararı aldı. Sivasspor yönetimiyle, istifa kararını görüşen Bülent Uygun'un yönetime istifasını bildirdiği öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bülent Uygun'un ile kulüp​ yönetiminin toplantıda olduğu da alınan bilgiler arasında. Konu ile ilgili ise kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor.

5 HAFTADIR YÜZLER GÜLMÜYOR

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.