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Sivasspor'da Bülent Uygun depremi! İstifasını yönetime bildirdi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Aralık 2024 14:55 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 14:58
Sivasspor&#039;da Bülent Uygun depremi! İstifasını yönetime bildirdi

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un kötü gidişat nedeniyle yönetimle görüşerek istifa kararı aldığı öğrenildi. Konu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor.

Sivasspor​'da kötü gidişat ve peş peşe gelen puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Bülent Uygun​'un istifa​ kararı aldı. Sivasspor yönetimiyle, istifa kararını görüşen Bülent Uygun'un yönetime istifasını bildirdiği öğrenildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bülent Uygun'un ile kulüp​ yönetiminin toplantıda olduğu da alınan bilgiler arasında. Konu ile ilgili ise kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor.

Sivasspor'da Bülent Uygun depremi! İstifasını yönetime bildirdi - 1. Resim

5 HAFTADIR YÜZLER GÜLMÜYOR

Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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