Sivasspor'da Bülent Uygun depremi! İstifasını yönetime bildirdi
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Aralık 2024 14:55 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 14:58
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un kötü gidişat nedeniyle yönetimle görüşerek istifa kararı aldığı öğrenildi. Konu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor.
Sivasspor'da kötü gidişat ve peş peşe gelen puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Bülent Uygun'un istifa kararı aldı. Sivasspor yönetimiyle, istifa kararını görüşen Bülent Uygun'un yönetime istifasını bildirdiği öğrenildi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Bülent Uygun'un ile kulüp yönetiminin toplantıda olduğu da alınan bilgiler arasında. Konu ile ilgili ise kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor.
5 HAFTADIR YÜZLER GÜLMÜYOR
Son olarak Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 5 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı