Sivasspor'dan ilk açıklama geldi! Rey Manaj'ın sağlık durumu belli oldu

Sivasspor, Arnavut golcüsü Rey Manaj'ın tahlillerinde ciddi bir bulguya rastlanmadığını ve tedbir amaçlı geceyi hastanede gözlem altında geçireceğini açıkladı.

Sivasspor, Göztepe ile oynanan maçta sakatlanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Rey Manaj'ın sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rey Manaj’a hastanede yapılan beyin ve akciğer tomografileri ile kan tahlillerinde ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Oyuncumuz, tedbir amaçlı geceyi hastanede gözlem altında geçirecektir.

Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, hastaneye giderek Rey Manaj’ı ziyaret etmiş ve sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi almıştır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ünal Özüm’den detaylı bilgi alan Çalımbay, oyuncumuza geçmiş olsun dileklerini iletti."