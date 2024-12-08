Sivas'ta 'yapı' VAR, tiyatro VAR: Hakemliği hemen bırak!

08 Aralık 2024 20:44 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 20:57

Süper Lig lideri Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek zirvede puan farkını 6'ya çıkardı. Mücadelenin hakemi Turgut Doman, skandal kararlarıyla maçın önüne geçti. Özellikle mücadelenin son anlarında Sivassporlu Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faule VAR monitöründen izlemesine rağmen kırmızı kart çıkmaması sarı kırmızılı camiayı ayağa kaldırdı. TFF yönetimini bir kez daha istifaya davet eden Galatasaray yönetimi, hakem Turgut Doman'ın da düdüğünün astırılması çağrısını yaptı. Tartışmalara yol açan pozisyona ilişkin TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Rey Manaj'dan da açıklama geldi.

10 kişiyle de aslan gibi: Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti

10 kişiyle de aslan gibi: Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti

Türk futbolunda 'yapı' tartışmaları sürerken, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan maçtaki hakem hataları gündeme oturdu. Zorlu mücadelede hakem Turgut Doman'ın verdiği kararlar geceye damga vurdu. Doman'ın hatalı kararları sarı kırmızıların 3-2 kazandığı maçın önüne geçti. Galatasaray aleyhine verilen kırmızı karttan önce Sivassporlu Manaj'ın elle oynayıp oynamadığı tartışmalara yol açtı.

CHARISIS'TEN MANAJ'A SERT HAREKET

Sivassporlu Charilaos Charisis'in Mertens'e yaptığı sert faulde de sarı kırmızılılar kırmızı kart bekledi.

SARI KARTLI KOITA'DAN 2 DİRSEK BİRDEN!

Ev sahibi ekipte sarı kartı bulunan Koita'nın rakip oyuncular Mertens ve Berkan'a attığı dirseklerde de ikinci sarı kartın çıkmaması tepki çekti.

BALDE TOKAT ATTI, HAKEM DE VAR DA UYUDU

Mücadelenin 76'ncı dakikasında Keita Balde ile Roland Sallai arasında gerginlik yaşandı. Sivassporlu Balde rakibine tokat attı. Ancak maçın hakemi Turgut Doman her iki oyuncuya da sarı kart göstermekle yetindi. VAR hakemlerinden ise herhangi bir uyarı gelmedi.

MANAJ'DAN BARIŞ ALPER'E İNSANLIK DIŞI FAUL

Dananın kuyruğunu koparan olay ise müsabakanın uzatma dakikalarında yaşandı. Sivasspor'un forveti Rey Manaj, Galatasaray ceza sahasından süratle gelip kendi yarı sahasının köşe noktasında topu saklamaya çalışan Barış Alper Yılmaz'a tabanıyla çok sert bir faul yaptı. Faul kararı veren hakem Turgut Doman, Arnavut futbolcuya sarı kartını gösterdi.

Ancak pozisyonun kırmızı kartlık olduğunu düşünen VAR, pozisyonu izlemesi için orta hakemi kenara çağırdı. Manaj'ın bilekten başlayıp aşil tendonuna kadar bastığı kasti faulü farklı açılardan defalarca izleyen hakem Turgut Doman, buna rağmen kararından vazgeçmeyerek kırmızı kartını göstermedi.

GALATASARAY CEPHESİ AYAĞA KALKTI

Maçtaki hakem hataları Galatasaray cephesini ayağa kaldırdı. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz’a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız! 90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; iyiler daima kazanır!"

"HEMEM HAKEMLİĞİ BIRAK"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, hakem Turgut Doman'ın Barış Alper Yılmaz'a yapılan faule kırmızı kart gösterilmemesine çok sert tepki gösterdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nu da hedef alan Metin Öztürk şöyle konuştu:

"Üç hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe maçına çıkmayan Manaj, bugün Barış Alper’i, bir milli oyuncuyu katletti. O hakem hemen hakemliği bıraksın. VAR’a gitti. Kırmızı kart başka nasıl olur bilmiyorum. Manaj, Barış Alper’i katlederken seyreden hakem, VAR’a gidip hiçbir şey yapmadan oyuna devam etti. Ortada bir tiyatro oynanıyor, anlamakta zorluk çekiyoruz. Benim bildiğim, bir oyuncu maç içinde iki tane sarı kart görürse oyundan atılır. İkinci sarı kartlık pozisyon oldu, üçüncü oldu, dördüncü oldu ve atılmadı.

YAYINCI KURULUŞA DA SERT TEPKİ

Yayıncı kuruluş ayrı bir dünya. Zorla mı yaptırıyorlar onlara bilmiyorum. Konu Galatasaray olunca, Galatasaray’ın aleyhine olan her pozisyon defalarca gösterilirken, Galatasaray’la ilgili hiçbir pozisyon doğru dürüst gösterilmiyor. Yayıncı kuruluşa da bir çekidüzen versinler. Teknolojisini mi değiştirecek, adamlarını mı değiştirecek… Bugün çok kötü bir yayın performansları vardı.

TFF'YE İSTİFA ÇAĞRISI

Riva’dakiler bir an önce istifa etsinler. Bir an önce Türk futbolunun önünü açsınlar. En azından böyle hizmet etsinler. Bu adaletsizlikle kalma şanslarının olduğunu düşünmüyorum.

Pozisyonu izlerseniz ağlarsınız. Kasıtlı bastı. Pozisyon gereği bir olay değil. Üç hafta önce sakatım diyerek Fenerbahçe’nin maçında oynamayan bir oyuncu, bugün kasıtlı olarak milli oyuncumuzu katletti. Başka bir şey demiyorum. Riva’dakiler istifa etsinler."

"BU HAKEM BU GECE DÜDÜĞÜNÜ ASACAK"

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da maçın hakemi Turgut Doman'ın hakemlik kariyerinin bitirilmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Açıkça Galatasaray’a düşmanlık yapacaklarını ilan ettiler de milli futbolculara da mı bu düşmanlık devam edecek. Bugün Barış’a yapılan hareketi izleyip sessiz kalan bir hakemin düdüğünü bu gece asması lazım. Eğer bu hakem bu pozisyonu izleyip hala kırmızı kart vermiyorsa demek ki hakemlikten nasibini almamış bir insan. Bu gece bu hakem düdüğünü asmak zorundadır.

Barış’ın durumu kötü. Şu an sakatlığının ne olduğunu bilmiyoruz. Şunu net olarak söylemek lazım ki bacağının fotoğraflarını gördüğünüz zaman bunun bir futbol maçından çıkmış bir oyuncu olduğunu söylemek mümkün değil, dizinde, bileğinde var. Ayakkabısına bastı diye vermedim diyor. Adam 70 metre koşarak geliyor ve sakatlamak amacıyla geliyor. Bugün yendik. Yendik ama bizim soyunma odası matem yeri gibi. Lanet olsun böyle 3 puana."

TFF VE İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Süper Lig'de Net Global Sivasspor ile oynanan maçta yaşadığı sakatlıkla ilgili açıklama yaptı. TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda şöyle denildi:

"Bugün oynanan Net Global Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübünün ve A Milli Takımı'nın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur."

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise hakem kararına ilişkin, "Böyle bir şey gördünüz mü hayatınızda? Bizim haysiyetimizle, şerefimizle kimsenin oynamasına müsaade etmeyiz. Hakem de olsa, başka kim olursa olsa... Ben böyle bir iğrençlik görmedim. Milli gururumuz, milli takımda oynayan bir kardeşimize yapılan hareketi tasvip etmek mümkün değil. Gerekeni yaparız biz de" açıklamasında bulundu.

REY MANAJ ÖZÜR DİLEDİ

Sivassporlu Rey Manaj ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi:

"Bugün profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ve sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisin ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim. Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım."

BÜLENT UYGUN: MANAJ'IN YAPTIĞI KIRMIZI KARTTI

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Manaj'ın tartışmalara neden olan faul pozisyonuna ilişkin açıklama yaptı. Hakemin takdir haklarını Galatasaray'dan yana kullandığını savunan Uygun, Barış Alper'e yapılan sert faulün kırmızı kart olduğunu itiraf etti. Uygun'un açıklaması şöyle:

Sertlik dozajından ziyade sahada tüm takdir haklarını rakibe verdi. Her yere düştüklerinde faul verdi, bize vermedi. Vermesi gereken faulleri vermedi. Son dakikada Manaj'ın yaptığı kırmızı kart, TV'den bir daha izleyeceğim. Onlar vakit geçirmek için yerde yattılar. Böyle olunca sert gibi göründü ama sert bir oyun değildi. Yapacak bir şey yok. Önümüze bakacağız."