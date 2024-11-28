UEFA Avrupa Ligi'nde zafer gecesi! Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında Çekya takımı Slavia Prag ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler geriye düştüğü maçta Dzeko ve En-Nesyri'nin attığı gollerle 2-1 kazanarak evine 3 puan ile dönmeyi başardı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Slavia Prag ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Fortuna Arena'da oynanan maçta ev sahibi takım 7. dakikada Chory'nin attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe ise aradığı golü 35. dakikada Edin Dzeko ile bularak skora dengeyi getirdi. 86. dakikada ise En-Nesyri'nin attığı golle sarı-lacivertli takım 2-1 öne geçti.
Karşılaşma bu skorla bitti ve temsilcimiz evine 3 puan ile dönmeyi başardı.
GECENİN SONUÇLARI
UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanan maç sonuçları şu şekilde:
Braga 2-0 Hoffenheim
Steaua Bükreş 0-0 Olimpiacos
Ferencvaros 4-1 Malmö
Manchester United 3-2 Bodo/Glimt
Midtjylland 1-2 Frankfurt
Nice 1-4 Rangers
Real Sociedad 2-0 Ajax
Tottenham 2-1 Roma
Twente 0-1 Union SG
CANLI ANLATIM
1'▶️ Maç başladı
7'⚽Slavia Prag ceza sahasına yapılan ortada Tomas Chory'in düzgün vuruşu ile 1-0 öne geçti.
25'🚫Provod'un vuruşunda Samet Akaydin araya girdi.
35'⚽Szymanski'nin pasında Dzeko ceza sahasına girer girmez çektiği şut filelerle buluştu. Maça denge geldi 1-1.
45'⏹İlk yarı sona erdi.
46'▶️İkinci yarı başladı.
72'🚫Diouf'un ceza sahası içindeki şutu üstten auta gitti.
85'⚽En-Nesyri, Tadic'in yumuşatarak verdiği pasta şutunu çıkardı ve topu ağlara gönderdi.
90'⏹ Maç sona erdi.
FRED CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Sarı-lacivertli takımın önemli futbolcularından olan Fred, karşılaşmanın 40. dakikasında gördüğü sarı kart ile birlikte cezalı duruma düştü. Brezilyalı ön libero takımının bir sonraki UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geleceği İspanyol ekip Athletic Bilbao maçında forma giyemeyecek.
JOSE MOURİNHO TAKIMININ BAŞINDA
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında iç sahada oynanan Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar maçında takımının başında olamayan teknik direktör Jose Mourinho, Prag deplasmanında kulübedeki yerini aldı.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.
Cezalı olan Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde kadroya alınmadı.
Bu oyuncuların yanı sıra mide enfeksiyonu yaşayan Sofyan Amrabat ve gribal şikayeti bulunan Mert Hakan Yandaş da Çekya'ya götürülmeyen isimler oldu.
11'LER
Slavia Prag: Kinsky, Doudera, Holes, Ogbu, Boril, Diouf, Dorley, Zaferis, Chytil, Provod, Chory.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet Akaydin, Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, En Nesyri.
HAKEM KADROSU
Slavia Prag ile Fenerbahçe arasındaki müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann düdük çalacak. Stegemann'ın yardımcılıklarını Marco Achmüller ile Christof Günsch üstlenecek.Mücadelede dördüncü hakem olarak Florian Badstübner görev alacak.