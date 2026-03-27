Slovakya Kosova maç sonucu kaç kaç? Türkiye’nin rakibi belli oldu

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final karşılaşmasında Slovakya, sahasında Kosova’yı ağırladı.
Slovakya’nın Bratislava şehrindeki Ulusal Futbol Stadyumu’nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi takım, henüz 6. dakikada Martin Valjent’in kaydettiği golle 1-0 üstünlüğü yakaladı.
Konuk takım bu gole 21. dakikada Veldin Hodza’nın attığı golle yanıt verdi.
Slovakya’da Lukas Haraslin, 45. dakikada fileleri havalandırarak ilk devrenin skorunu belirledi: 2-1
İkinci yarıya tempolu giren Kosova, Fisnik Asllani’nin attığı golle mücadelede yeniden beraberliği sağladı.
Golün ardından baskısını artıran konuk ekip, Florent Muslija’nın 60. dakikada kaydettiği golle maçta ilk kez öne geçti: 2-3
Kosova’da 72. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde altıpas üzerinde topu önünde bulan Kreshnik Hajrizi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara göndererek farkı ikiye taşıdı.
Slovakya’da David Strelec, 90+3. dakikada attığı golle skoru 4-3’e getirerek farkı bire düşürdü.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Kosova sahadan 4-3’lük zaferle ayrılıp finale yükseldi ve A Milli Takımımızın rakibi oldu.
A Milli Takımımız, Kosova ile oynayacağı karşılaşmayı deplasman sahasında oynayacak.
Ay-yıldızlı ekibimiz, 31 Mart Salı günü dış sahada Dünya Kupası biletini almak için mücadele edecek.