 Erdem Avsar

Slovakya Kosova maç sonucu kaç kaç? Türkiye’nin rakibi belli oldu

Kosova, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde deplasmanda karşılaştığı Slovakya’yı iki kez geriye düştüğü mücadelede 4-3 yenmeyi başararak finalde A Milli Takımımızın rakibi haline geldi. Türkiye ile Kosova, 31 Mart Salı günü deplasmanda Dünya Kupası biletini almak amacıyla karşı karşıya gelecek.

27.03.2026
saat ikonu 00:44
27.03.2026
saat ikonu 00:44

play-off yarı final karşılaşmasında Slovakya, sahasında Kosova’yı ağırladı.

HABERİN ÖZETİ

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Kosova, Slovakya'yı 4-3 yenerek finale yükseldi ve Türkiye'nin rakibi oldu.
Slovakya'nın gollerini Martin Valjent (6'), Lukas Haraslin (45') ve David Strelec (90+3') attı.
Kosova'nın gollerini Veldin Hodza (21'), Fisnik Asllani, Florent Muslija (60') ve Kreshnik Hajrizi (72') kaydetti.
Kosova, play-off finalinde Türkiye ile deplasmanda karşılaşacak.
Slovakya’nın Bratislava şehrindeki Ulusal Stadyumu’nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi takım, henüz 6. dakikada Martin Valjent’in kaydettiği golle 1-0 üstünlüğü yakaladı.

Konuk takım bu gole 21. dakikada Veldin Hodza’nın attığı golle yanıt verdi.

Slovakya’da Lukas Haraslin, 45. dakikada fileleri havalandırarak ilk devrenin skorunu belirledi: 2-1

İkinci yarıya tempolu giren Kosova, Fisnik Asllani’nin attığı golle mücadelede yeniden beraberliği sağladı.

Golün ardından baskısını artıran konuk ekip, Florent Muslija’nın 60. dakikada kaydettiği golle maçta ilk kez öne geçti: 2-3

Kosova’da 72. dakikada sol kanattan kullanılan kornerde altıpas üzerinde topu önünde bulan Kreshnik Hajrizi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı bir kez daha ağlara göndererek farkı ikiye taşıdı.

Slovakya’da David Strelec, 90+3. dakikada attığı golle skoru 4-3’e getirerek farkı bire düşürdü.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Kosova sahadan 4-3’lük zaferle ayrılıp finale yükseldi ve A Milli Takımımızın rakibi oldu.

A Milli Takımımız, Kosova ile oynayacağı karşılaşmayı deplasman sahasında oynayacak.

Ay-yıldızlı ekibimiz, 31 Mart Salı günü dış sahada Dünya Kupası biletini almak için mücadele edecek.

