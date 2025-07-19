Snoop Dogg futbol yatırımcısı oldu: İngiliz kulübüne büyük ortak!

Snoop Dogg, Luka Modric'in ardından Swansea City’ye yatırım yapan bir başka ünlü isim olmuş oldu. Başarılı sanatçı, sürece dair açıklama da yaptı.

SNOOP DOGG ETKİLENDİĞİNİ BELİRTTİ

"Swansea’nin hikâyesi beni etkiledi. Emekçi bir şehir, mücadeleci bir kulüp. Tıpkı benim gibi geri dönen bir savaşçı."

SWENSEA DE AÇIKLADI

"Snoop’un küresel etkisi, kulübü yukarı taşıyacak. Yeni dönemde pek çok iş birliği gerçekleştirmeye hazırlanıyoruz."

https://x.com/SwansOfficial/status/1945910119570845805

GEÇEN SEZON ZARARLA KAPATILMIŞTI

Son takvim yılının ardından Swensea City, 15 milyon Sterlinden fazla zarar açıklamıştı. Yeni yatırımcılar, kulübü mali anlamda kâra geçirmeyi hedefliyor.