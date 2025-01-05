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Sofyan Amrabat'tan kötü haber! Gelecek hafta forma giyemeyecek

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Ocak 2025 21:34 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 21:36
Sofyan Amrabat&#039;tan kötü haber! Gelecek hafta forma giyemeyecek

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u konuk ettiği maçta sarı kart gören Sofyan Amrabat cezalı duruma düştü. Tecrübeli oyuncu, Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Fenerbahçe​ evinde Hatayspor​'u misafir etti. Sarı lacivertli takım En-Nesyri'nin golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Fenerbahçe'de Faslı futbolcu Sofyan Amrabat​, karşılaşmanın 55. dakikasında sarı kart gördü. Tecrübeli oyuncu, ligin 19. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta forma şansı bulamayacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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