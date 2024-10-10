Son dakik. Trabzonspor'dan Josh Brownhill atağı!

10 Ekim 2024 12:45 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 12:58

Son dakika: Trabzonspor’un yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Josh Brownhill, Burnley’nin yeni sözleşme teklifini kabul etmedi. Bordo mavililer de 28 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için yeniden düğmeye bastı. İşte detaylar...

Süper Lig​'de oynadığı 7 maçta 9 puan alarak 10.sırada yer alan Trabzonspor​, devre arasında yapacağı takviyeleri belirlemeye başladı. Orta saha​ hattına mutlaka takviye yapmak isteyen Bordo Mavili ekibe, İngiltere'den sürpriz bir haber geldi.

Fırtına'nın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Josh Brownhill, kulübü Burnley​'nin 4 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etmedi. 1.79 boyundaki futbolcu, takımdan ayrılmak istediğini ifade etti.

ROTA BROWNHILL

Orta sahada 6 ve 8 numara olarak görev yapabilen 28 yaşındaki Brownhill, iki yönlü oyunuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kariyeri boyunca Britanya dışına hiç çıkmayan oyuncu için Trabzonspor yeni bir girişim yapabilir.

MANU'DA BAŞLADI

Kariyerine Manchester United altyapısında başlayan Josh Brownhill, daha sonra Preston'a transfer olmuştu. Brownhill, bu sezon Burnley formasıyla 9 maçta 4 gol 1 asist yaptı.

Burnley ile çıktığı 177 resmi maçta 18 gol atıp 18 de asist yapan Brownhill'in 13 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. (Fotomaç)