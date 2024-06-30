Son dakika | 98. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu

30 Haziran 2024 17:22 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 17:34

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 98'incisi İstanbul'da yapıldı

YARIŞI "DRAGON FLAME" KAZANDI

At yarışlarında 98. Gazi Koşusu'nu Emrah Agun'un sahibi olduğu, jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı.

AKIZ SÖZEN: "ATIMIZA GÜVENİYORDUK, ÇOK MUTLUYUZ"

98. Gazi Koşusu'nun şampiyon jokeyi Akın Sözen, "Çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Profesyonel bir ekibin atına bindim. Engin Ağabey yıllardır başantrenörlük yapıyor. Bu kupa bize yakışıyor gibi gözüküyordu. Aramızdaki istişarelerde bu hayali dile getiriyorduk. Atımıza güveniyorduk. İnancımız çoktu. Dinlenerek gelmesini istemiştik, bizi mahcup etmedi. Çok mutluyuz." dedi.

VATANDAŞLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

İstanbul'da yaşayanların yanı sıra, şehir dışından gelen vatandaşlar, bu önemli organizasyonu kaçırmadı. Kimileri de aileleriyle birlikte hipodroma gelerek, piknik yaptı ve Gazi Koşusu öncesi düzenlenen etkinliklerle keyifli anlar yaşadı.

AZİZ YILDIRIM DA YERİNDE TAKİP ETTİ

Gazi Koşusu'nu Fenerbahçe’nin eski Başkanı Aziz Yıldırım da Veliefendi Hipodromu’nda takip etti.

Tribünde locada oturan Yıldırım'ın yanında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu da yer aldı. Aziz Yıldırım, sevgi gösterisinde bulunan bazı taraftarlara da selam verdi.