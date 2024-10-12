Son dakika: A Milli Takım'da Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan kadrodan çıkarıldı

12 Ekim 2024 14:44 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 15:01

Son dakika: Karadağ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Dün akşam Samsun'da Karadağ​ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz​ ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan​ aday kadrodan çıkarıldı" denildi.