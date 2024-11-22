Son dakika | A Milli Takımımızın, Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

22 Kasım 2024 14:28 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 14:37

Son dakika haberi: UEFA Uluslar B Ligi grup aşamasındaki son maçında deplasmanda Karadağ yenilerek A Ligi fırsatını değerlendiremeyen A Milli Futbol Takımı'nın play-off turundaki rakibi belli oldu. A Milli Takımımız Uluslar Ligi Play-Off'ta Macaristan ile eşleşti. Maçın detayları belli oldu.

A Milli Takımımız Uluslar Ligi Play-Off​ maçında Macaristan​ ile karşılaşacak. A Milli Takım​ ilk maçı 20 Mart'ta Türkiye​'de, rövanş maçını ise 23 Mart'ta oynayacak. Kura çekimi, TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Kurada A Ligi'nin çeyrek ve yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri belirlendi.

DİĞER LİGLERDEKİ EŞLEŞMELER

A/B Ligi play-off:

Türkiye - Macaristan

Ukrayna - Belçika

Avusturya - Sırbistan

Yunanistan - İskoçya

B/C Ligi play-off:

Kosova - İzlanda

Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti

Ermenistan - Gürcistan

Slovakya - Slovenya

C/D Ligi play-off:

Cebelitarık - Letonya

Malta - Lüksemburg

MAÇLARIN TARİHİ

Uluslar Ligi​'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.

A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.

Son dakika haberinin detayları geliyor...