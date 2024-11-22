Son dakika | A Milli Takımımızın, Uluslar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu
Son dakika haberi: UEFA Uluslar B Ligi grup aşamasındaki son maçında deplasmanda Karadağ yenilerek A Ligi fırsatını değerlendiremeyen A Milli Futbol Takımı'nın play-off turundaki rakibi belli oldu. A Milli Takımımız Uluslar Ligi Play-Off'ta Macaristan ile eşleşti. Maçın detayları belli oldu.
A Milli Takımımız Uluslar Ligi Play-Off maçında Macaristan ile karşılaşacak. A Milli Takım ilk maçı 20 Mart'ta Türkiye'de, rövanş maçını ise 23 Mart'ta oynayacak. Kura çekimi, TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Kurada A Ligi'nin çeyrek ve yarı final ile A, B, C ve D liglerinin play-off eşleşmeleri belirlendi.
DİĞER LİGLERDEKİ EŞLEŞMELER
A/B Ligi play-off:
Türkiye - Macaristan
Ukrayna - Belçika
Avusturya - Sırbistan
Yunanistan - İskoçya
B/C Ligi play-off:
Kosova - İzlanda
Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti
Ermenistan - Gürcistan
Slovakya - Slovenya
C/D Ligi play-off:
Cebelitarık - Letonya
Malta - Lüksemburg
MAÇLARIN TARİHİ
Uluslar Ligi'nde A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026'da oynanacak.
A Ligi'nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları 8 Haziran 2025'te yapılacak.
Son dakika haberinin detayları geliyor...