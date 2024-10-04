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Son dakika | A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ekim 2024 12:07 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 12:25
Son dakika | A Milli Takım&#039;ın aday kadrosu belli oldu

Son dakika haberi: A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, ilk defa A Milli Takım'a çağrıldı.

Son dakika | A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu. - 1. Resim

ATAKAN KARAZOR KİMDİR?

Almanya'da dünyaya gelen Atakan, 7 sezondur Suttgart'ta forma giyiyor. 27 yaşındaki gurbetçi oyuncu orta saha ve stoper bölgelerinde oynayabiliyor. Atakan, geçen sezon 37 maçta 4 asist yaparken, bu sezon 8 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Kaynak: tgrthaber.com

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