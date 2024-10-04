Son dakika | A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

04 Ekim 2024 12:07 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 12:25

Son dakika haberi: A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Stuttgart forması giyen Atakan Karazor, ilk defa A Milli Takım'a çağrıldı. ATAKAN KARAZOR KİMDİR? Almanya'da dünyaya gelen Atakan, 7 sezondur Suttgart'ta forma giyiyor. 27 yaşındaki gurbetçi oyuncu orta saha ve stoper bölgelerinde oynayabiliyor. Atakan, geçen sezon 37 maçta 4 asist yaparken, bu sezon 8 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.