Son dakika | Adanaspor teknik direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

01 Eylül 2024 00:24 - Güncelleme : 01 Eylül 2024 00:47

Son dakika haberine göre, TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un teknik direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti. Sol Bamba'ya Ocak 2021'de Non-Hodgkin Lenfoması teşhisi konulmuştu. Ancak hastalık, Manisa FK karşılaşması öncesinde yeniden nüksetmiş ve Bamba karşılaşma öncesi rahatsızlık yaşamıştı. Bamba Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne kaldırılmış ve burada tedavisine devam ediyordu.

TRABZONSPOR FORMASINI GİYMİŞTİ

Futbolculuk yıllarında stoper pozisyonunda görev alan Sol Bamba, 2012-2014 yılları arasında Karadeniz ekibi Trabzonspor'da forma giymişti. Bamba, bordo-mavililer ile toplamda 35 maça çıkmıştı.

ADANASPOR'UN BAŞINDA 4 MAÇA ÇIKABİLDİ

Temmuz ayında Adanaspor'a imza atarak teknik direktörlük koltuğuna geçen Sol Bamba, takımıyla toplamda 4 maça çıkabildi. 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan teknik adam geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Bireysel hataları ortadan kaldırabilirsek inanıyorum ki taraftar daha iyi bir Adanaspor izleyecek" diyerek iyi temennilerde bulunmuştu.

NON-HODGKİN LENFOMASI NEDİR?

Non-Hodgkin Lenfoması (NHL), lenfatik sistemdeki lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin kanseridir. Lenf düğümlerinde şişlik, yorgunluk, kilo kaybı ve gece terlemeleri gibi belirtilerle ortaya çıkar. NHL, farklı alt tipleri olan bir hastalıktır ve tedavisi kemoterapi, radyoterapi veya immünoterapi gibi yöntemlerle yapılır.