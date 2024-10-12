Son dakika: Altay Bayındır'a büyük ayıp! Hocası ErikTen Hag...

12 Ekim 2024 10:02 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 10:07

Son dakika haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen milli futbolcumu Altay Bayındır ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... İngiliz ekibinde eleştirilerin odağında yer alan teknik direktör Erik ten Hag ile Altay Bayındır arasında kriz yaşandığı iddia edildi. İşte detaylar...

Montella'dan galibiyet sonrası Millileri öven yorum: Bu bir rekor

Montella'dan galibiyet sonrası Millileri öven yorum: Bu bir rekor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United​'da forma giyen milli futbolcumu Altay Bayındır​ ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor... İngiliz ekibinde eleştirilerin odağında yer alan teknik direktör Erik ten Hag​ ile Altay Bayındır arasında kriz yaşandığı iddia edildi. İşte detaylar...

Geçen sezonun başında Fenerbahçe​'den İngiliz ekibine giden milli eldivenle ilgili dikkat çeken detay ortaya çıktı. Football Insider'da yer alan habere göre; Hollandalı çalıştırıcı Ten Hag, Altay Bayındır'ın transferinin ardından 2 hafta boyunca milli kaleciyle herhangi bir görüşmede bulunmadı.

Bu süreçte 26 yaşındaki ismin, sadece kaleci antrenörüyle vakit geçirdiği ve Erik ten Hag ile hiç temas kurmadığı yazıldı. 54 yaşındaki futbol adamının, bu tavrının diğer futbolcuları da olumsuz etkilediği kaydedildi.