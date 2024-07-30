Son dakika | Atıcılıkta olimpiyatlardaki ilk madalyamızı kazandık!
Son dakika haberi: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10m Havalı Tabanca Karışık Takımımız, finalde Sırbistan'a 16-14 mağlup olarak olimpiyat ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinin finalinde Damir Mikec ve Zorana Arunovic'in yer aldığı Sırbistan ile karşılaştı.
GÜMÜŞ MADALYA KAZANDIK
Çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmayı 16-14 kaybeden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyada kaldı.
Damir Mikec ve Zorana Arunovic çiftinin altın madalyaya ulaştığı bu kategoride bronz madalya ise Manu Bhaker ve Sarabjot Singh'ten oluşan Hindistan ekibinin oldu.
TÜRKİYE'NİN ATICILIKTA OLİMPİYAT TARİHİNDEKİ İLK MADALYASI
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da final müsabakalarını salonda takip etti.
MADALYA KAZANILAN 10. BRANŞ
Atıcılık, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde madalya aldığı 10. branş oldu.
Türk sporcular, olimpiyatlarda daha önce güreş, halter, tekvando, boks, karate, atletizm, judo, okçuluk ve cimnastik branşlarında madalya kazanmıştı.