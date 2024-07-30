Son dakika | Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Temmuz 2024 14:34 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 14:48
Son dakika haberi: Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç ile arasındaki Fenerbahçe başkanlığı seçim döneminde yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri nedeniyle Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.
Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Haziran 2024 tarihinde yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
Burada 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade veren Yıldırım, ifade işlemlerinin ardından bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı