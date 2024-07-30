Son dakika | Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi!

30 Temmuz 2024 14:34 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 14:48

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda! Ali Koç ile tokalaştı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda! Ali Koç ile tokalaştı

Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Haziran 2024 tarihinde yaptığı bir açıklamadaki ifadeleri gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın şikayeti üzerine ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Burada 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade veren Yıldırım, ifade işlemlerinin ardından bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.