Son dakika | Ballon d’Or 2024 kazananı belli oldu!

29 Ekim 2024 01:11 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 01:35

Son dakika haberine göre, 2024 Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün sahibi İspanyol futbolcu Rodri oldu. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ise ilk 20'de yer aldı.

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or​ ödülünün 2024 kazananı belli oldu. Manchester City​ ve İspanya Milli Takımı​ oyuncusu Rodri​ (Rodrigo Hernández Cascante) ödülü kazandı.

Rodri yaz aylarında ülkesi İspanya ile EURO 2024​'ü kazandı. İspanyol oyuncu takımı Manchester City ile İngiltere'de lig şampiyonluğu ipini göğüsledi.

Oylamada ikinci sırayı Real Madrid'den Vinicius Junior aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ve LaLiga'da zafere ulaşan oyuncu törene katılmadı.

HAKAN 20. SIRADA YER ALDI

Bu yıl aday gösterilen 30 futbolcu arasında yer alan Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 20. sırada yer aldı.

İtalya Serie A ekibinde forma giyen milli futbolcu, 21 yıl aradan sonra Altın Top'a aday gösterilen ilk Türk futbolcu olmuştu.

Ballon d'Or adayları arasında daha önce Metin Oktay, Ali Kemal Denizci, Tanju Çolak, Yıldıray Baştürk, Hasan Şaş ve Nihat Kahveci yer almıştı.

BALLON D'OR SIRALAMASI

Rodri (İspanya, Manchester City) Vinícius Júnior (Brezilya, Real Madrid) Jude Bellingham (İngiltere, Real Madrid) Dani Carvajal (İspanya, Real Madrid) Erling Haaland (Norveç/ Manchester City) Kylian Mbappé (Fransa/ Paris Saint-Germain, Real Madrid) Lautaro Martínez (Arjantin, Inter) Lamine Yamal (Barcelona/İspanya) Toni Kroos (Real Madrid/Almanya) Harry Kane (Bayern Münih/İngiltere) Phil Foden (Man City/İngiltere) Florian Wirtz (Leverkusen/Almanya) Dani Olmo (Barcelona/İspanya) Ademola Lookman (Atalanta/Nijerya) Nico Williams (Athletic Bilbao/Spain) Granit Xhaka (Leverkusen/İsviçre) Federico Valverde (Real Madrid/Uruguay) Emiliano Martínez (Aston Villa/Arjantin) Martin Ødegaard (Arsenal/Norway) Hakan Calhanoglu (Inter/Türkiye) Bukayo Saka (Arsenal/İngiltere) Antonio Rüdiger (Real Madrid/Almanya) Rúben Dias (Man City/Portugal) William Saliba (Arsenal/Fransa) Cole Palmer (Chelsea/İngiltere) Declan Rice (Arsenal/İngiltere) Vitinha (PSG/Portekiz) Alejandro Grimaldo (Leverkusen/Spain) Mats Hummels (Roma/Almanya) Artem Dovbyk (Roma/Ukrayna)

ARDA GÜLER'E BÜYÜK ONUR

Real Madrid ve milli takımın yıldızı Arda Güler ise, Ballon d'Or Kopa Trophy'de en iyi ikinci genç oyuncusu seçildi.

FC Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal ise ödülün bu yılki sahibi olarak tarihe geçti. Arda Güler, Kopa Ödülü’nde yalnızca Yamal’ın gerisinde kalırken, ödüle aday gösterilen diğer yıldız isimler arasında da dikkatleri üzerine çekti.