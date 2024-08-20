Son dakika | Barış Alper Yılmaz, Young Boys maçı kadrosuna alınmadı! Galatasaray taraftarını endişelendiren haber

20 Ağustos 2024 11:37 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 12:06

Galatasaray, yarın Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında Young Boys ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızlı ekip kritik maç için İsviçre'ye hareket etti. Ancak son yapılan açıklama Galatasaray taraftarını endişelendirdi.

Sarı-kırmızılılar kafilede yer almayan Barış Alper Yılmaz için bir duyuru yayımladı. Açıklamada; Barış Alper Yılmaz'ın gıda zehirlenmesi yaşadığı bildirildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek"

KADRODA HANGİ İSİMLER VAR?

Okan Buruk'un belirlediği kadroda şu isimler var:

Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı.