Son dakika | Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti: Görevi Hüseyin Yücel devraldı

27 Kasım 2024 15:12 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 16:29

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta istifa depremi art arda yaşandı. Hasan Arat'ın Beşiktaş başkanlığından istifa ettiğini duyuruldu. Yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar başkanlık görevini Hüseyin Yücel'in üstleneceği belirtildi. Hasan Arat istifanın ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Arat, "Sarsıntılar yalancı dengelerden daha iyidir. Ben ağırlıklı olarak kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım" dedi.

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Son dakika | Beşiktaş Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yollarını ayırdı!

Son dakika | Beşiktaş Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş​'ta Süper Lig​'de alınan Göztepe yenilgisi sonrası peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat​ istifa etti. Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba​ ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından Asbaşkan Onur Göçmez de istifasını sunarak kulüpten ayrılmıştı. Siyah-Beyazlılar, Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Okay Karacan ile de yollarını ayırdığını duyurdu.

"SARSINTILAR YALANCI DENGELERDEN DAHA İYİDİR"

Hasan Arat istifasının ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu:

"Ayrılık kararları açıkladık. Birçok karar alma durumunda kaldık. Dramatik sıkıntılar yaşadık, taraftarımız üzgün. Gün gelir yollarınızı ayırırsınız. Sarsıntılar yalancı dengelerden daha iyidir. Kulübümüzün daha iyi yolunda devam etmesi için sarsıntıları uyarı olarak görüyoruz.

"BİZ BU KARARI ALMAK ZORUNDAYDIK"

Futbol AŞ'nin patronu Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'dır. Ben ağırlıklı olarak kulübün genel siyasetinden sorumlu olacağım. Bunun doğru olacağına inanıyoruz. Belirli hatalarımız olduysa bunun bilincindeyiz. Biz bu kararı almak zorundaydık, tüm sorumluluk bana ait"

HÜSEYİN YÜCEL GÖREVE

Beşiktaş profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Feyyaz Uçar getirildi.

Beşiktaş şu açıklamayı yaptı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir.

Asbaşkanımız Onur Göçmez’in Yönetim Kurulumuza sunduğu istifa, Başkanımız Hasan Arat ve Yönetim Kurulumuzun kararıyla kabul edilmemiştir. Onur Göçmez, Beşiktaş JK Yönetim Kurulu’ndaki görevine devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulumuz 27 Kasım 2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1- Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Yücel’in getirilmesine,

2- Beşiktaş JK profesyonel futbol takımı sorumluluğuna Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Asbaşkanları Mete Vardar ve Onur Göçmez ile Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar’ın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.