Son dakika | Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Keny Arroyo'ya talip olan takımı açıkladı

Son dakika haberi: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı hafta sonundaki seçim öncesi açıklamalarda bulundu. Serdal Adalı bazı futbolcuların transfer sürecine değinerek yeni alınan genç yıldız isim Keny Arroyo'ya talip olan takımı açıkladı.

Beşiktaş Kulübünde 11 Mayıs Pazar günü seçimli olağan genel kurulu gerçekleştirilecek. Seçime aday olan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Serdal Adalı, ''Göreve geldiğimiz andan itibaren gücümüzü, aklımızı, kaynaklarımızı ve bütün imkanlarımızı Beşiktaş'ın hizmetine sunduk'' dedi.



TESİS ŞARTLARINI İYİLEŞTİRME SÜRECİ

Adalı, ''Ben ve arkadaşlarım ilk gününden bugüne kadar, her fırsatta camiayı bir araya getirmek için gayret ediyoruz. Tesislerimizin şartlarını iyileştirmek, yada gelir elde edici şekilde yeniden kullanıma açmak için uğraşıyoruz'' dedi.



KENY ARROYO'YA SÜRPRİZ TALİP

Bazı futbolculara talip çıktığını belirten Serdal Adalı, "Yüzde 50'sini almadan Gedson Fernandes'i satmam. Keny Arroyo'ya, Santos talip." ifadelerini kullandı. Serdal Adalı, ''Rio Ave, Demir Ege Tıknaz'ın opsiyonunu kullanacak. Başka bir takıma satış için anlaşmışlar'' dedi.