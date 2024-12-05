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Son dakika | Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
05 Aralık 2024 12:28 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:38
Son dakika | Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. 7 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.

Son dakika | Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu! - 1. Resim

HAFTANIN HAKEMLERİ

Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

Konyaspor-Antalyaspor: Halil Umut Meler

Göztepe-Adana Demirspor: Ali Şansalan

Eyüpspor-Samsunspor: Atilla Karaoğlan

Sivasspor-Galatasaray: Turgut Doman

Kayserispor-Alanyaspor: Ozan Ergün

Başakşehir-Hatayspor: Emre Kargın

Gaziantep FK-Rizespor: Direnç Tonusluoğlu

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Kaynak: Tgrthaber.com

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