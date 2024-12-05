Son dakika | Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
05 Aralık 2024 12:28 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 12:38
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu. 7 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek.
HAFTANIN HAKEMLERİ
Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Konyaspor-Antalyaspor: Halil Umut Meler
Göztepe-Adana Demirspor: Ali Şansalan
Eyüpspor-Samsunspor: Atilla Karaoğlan
Sivasspor-Galatasaray: Turgut Doman
Kayserispor-Alanyaspor: Ozan Ergün
Başakşehir-Hatayspor: Emre Kargın
Gaziantep FK-Rizespor: Direnç Tonusluoğlu
Kaynak: Tgrthaber.com