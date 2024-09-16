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Son dakika | Süper Lig'de derbi tarihi ve saatleri belli oldu

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Eylül 2024 17:38 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 17:46
Son dakika | Süper Lig&#039;de derbi tarihi ve saatleri belli oldu

Son dakika haberi: Süper Lig'de heyecanla beklenen derbi tarihleri belli oldu. Süper Lig'in 10. haftasında yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak. 11. haftada Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü olacak. İşte diğer derbi tarihleri...

Son dakika haberine göre Trendyol Süper Lig​'de derbi​ tarihleri belli oldu. Süper Lig'in 10. haftasında yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak. 11. haftada Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

DİĞER DERBİ TARİHLERİ

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. 16. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı ise 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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