Son dakika | Süper Lig'de derbi tarihi ve saatleri belli oldu
Son dakika haberi: Süper Lig'de heyecanla beklenen derbi tarihleri belli oldu. Süper Lig'in 10. haftasında yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak. 11. haftada Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü olacak. İşte diğer derbi tarihleri...
Son dakika haberine göre Trendyol Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu. Süper Lig'in 10. haftasında yapılacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak. 11. haftada Trabzonspor-Fenerbahçe maçı 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
DİĞER DERBİ TARİHLERİ
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. 16. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor maçı ise 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak.