Son dakika | Beşiktaş ile TFF arasında kritik görüşme
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
13 Kasım 2024 10:34 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 12:04
Son dakika haberi: Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüşecek. Saat 13.00'te gerçekleşecek olan görüşme sonrası iki ismin önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasına bugün saat 13:00’te kritik bir görüşme gerçekleşecek.
TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılacak olan görüşmenin ardından iki ismin önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor...
Kaynak: tgrthaber.com