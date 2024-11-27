Son dakika | Beşiktaş Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yollarını ayırdı!
Son dakika haberi: Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.
Son dakika haberine göre, son günlerde alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta beklenen ayrılıklar gerçekleşti. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yollarını ayırdığını duyurdu.
BEŞİKTAŞ AYRILIĞI DUYURDU!
Kulübün resmi hesaplarından yapılan açıklamada, her iki isme de bugüne kadar verdikleri hizmetler için teşekkür edildi.
Beşiktaş'ın paylaşımı şu şekilde:
Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz
Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla, Beşiktaş JK