Son dakika | Beşiktaş Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yollarını ayırdı!

27 Kasım 2024 00:36 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 00:47

Son dakika haberi: Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.