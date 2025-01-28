Son dakika | Beşiktaş'ın Cengiz Ünder transferi iptal oldu
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TRT Spor
28 Ocak 2025 16:37 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 16:49
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olması beklenen milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferi iptal oldu.
Beşiktaş ve Fenerbahçe Cengiz Ünder'in 1.5 yıllık kiralık transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. Çıkan haberlerin ardından taraftar transfer iddialarına tepki gösterdi. Beşiktaş'tan açıklama beklenirken Cengiz Ünder transferinin iptal olduğu öğrenildi.
MAAŞ KONUSUNDA ANLAŞMAZLIKLAR ÇIKTI
TRT Spor'un haberine göre; Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi, 'oyuncunun maaşı konusundaki anlaşmazlık' nedeniyle iptal oldu.
Başkan Serdal Adalı, transferin kulüp menfaatleri doğrultusunda belirledikleri maaş skalasına uygun olmadığı gerekçesiyle masadan kalktı.
Kaynak: TRT Spor