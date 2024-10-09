Son dakika: Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın performans düşüklüğünün nedeni belli oldu!

09 Ekim 2024 09:24 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 09:34

Son dakika: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon şampiyon olmak isteyen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlıların Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın son maçlarda performans düşüklüğü dikkat çekmişti. 7 maçtır gol katkısı veremeyen yıldız futbolcunun form düşüklüğünün nedeni ise ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig​'e yeni transferleriyle oldukça iddialı başlayan Beşiktaş​'ta yorgunluğa bağlı sıkıntı yaşadığı konuşulan yıldız oyuncu Rafa Silva​'nın performansındaki düşüş dikkat çekmişti. Portekizli futbolcunun son 7 maçta gol katkısı verememesinin nedeni ise ortaya çıktı. İşte detaylar...

8. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK​ karşısında son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kalmıştı. Karşılaşmada ilk yarıda gol Immobile'den geldi ve Beşiktaş, 31. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçmiş 43. dakikada Gaziantep beraberlik golünü bulsa da çizgiyi geçen top ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazamamıştı. Geriye kalan dakikakalarda başka gol çıkmazken ilk yarı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Gaziantep beraberlik golünü 90+5'te Maxim ile buldu ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 17 yaparken Gaziantep FK ise 5 yaptı.

RAFA SILVA'YA NE OLDU?

Öte yandan Beşiktaş'ta yorgunluğa bağlı sıkıntı yaşadığı konuşulan tecrübeli on numaranın, 7 karşılaşmada gol katkısı verememesi dikkat çekti. Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, son maçlarda yorgunluğa da bağlı olarak performans düşüşü yaşadı. Sezona

fırtına gibi başlayan yıldız oyuncu, şu ana dek oynanan 12 resmi maça da 11'de çıktı. Tecrübeli isim son olarak 29 Ağustos'ta Lugano ile Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. O günden bu yana oynanan 7 maçta ise skora etki edemedi.



SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Sezon başı Rashica, Rafa Silva, Semih ile Immobile, siyah-beyazlı ekibin hücum dörtlüsü olarak sahada yer alıyordu. Ancak tesadüf o ki Semih'in 11'den kesildiği son 7 karşılaşmada Rafa'nın da gol katkısı sıfıra indi.

MİLLİ ARA EN ÇOK ONA YARAYACAK

Milli arada dinlenmek için fırsat bulacak olan 31 yaşındaki futbolcunun, sezon başındaki gibi güçlü dönüş yapması bekleniyor. Bu süreçte üzerine çok yük binen futbolcuların idman tempoları ayarlanacak ve kas yorgunlukları azaltılacak. Beşiktaş'ta 12 maçta toplam 1033 dakika sahada kalan Rafa Silva, bu sezon 4 gol atarken 3 de asist yaptı.

Yıldız oyuncu, ligde oynanan Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor, Kayserispor ve Gaziantep FK maçlarının yanı sıra Avrupa Ligi'ndeki Ajax ve Frankfurt karşılaşmalarında skora etki edemedi.

KONYA'DA SAHADA

Öte yandan yaşadığı sakatlık nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok'un tedavisi devam ediyor. Frankfurt maçında omuz ağrıları olduğu için oynamayan başarılı eldiven, Gaziantep deplasmanında ise kaleyi korumuştu. Mert'in lige verilen arada toparlayacağı ve dönüşte oynanacak Konya maçında sahada olacağı belirtildi. (Sabah)