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Son dakika | Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Ekim 2024 16:17 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 16:46
Son dakika | Beşiktaş&#039;tan sakatlık açıklaması

Son dakika haberi: Beşiktaş, kaleci Ersin Destanoğlu'nun sakatlığına ilişkin açıklamada bulundu. Ersin Destanoğlu'nun sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildi.

Eintracht Frankfurt yenilgisi sonrası gözünü lige çeviren Beşiktaş, kaleci Ersin Destanoğlu'nun sakatlığına ilişkin açıklama yaptı. Beşiktaş, Ersin Destanoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

GERİLME VE KISMİ YIRTIK

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Eintracht Frankfurt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Ersin Destanoğlu’nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Ersin Destanoğlu’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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