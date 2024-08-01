Son dakika | Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde!

01 Ağustos 2024 17:08 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 17:25

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kg son 16 turunda Meksika'dan Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde 3 Ağustos Cumartesi günü Finlandiyalı Pihla Kaivo-Oja ile karşılaşacak.

BAKAN BAK SALONDA İZLEDİ

Bu arada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer, müsabakayı salonda izledi.

Bakan Bak, müsabaka sonunda bir araya geldiği Buse Naz ve milli takım antrenörlerini tebrik etti.