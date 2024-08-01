Son dakika | Busenaz Sürmeneli çeyrek finalde!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ağustos 2024 13:12 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 13:52
Son dakika haberi: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66kg son 16 turunda Polonya'dan Aneta Rygielska'yı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek final mücadelesi 3 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.
Kaynak: tgrthaber.com