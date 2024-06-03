Son dakika! Chelsea yeni teknik direktörünü resmen açıkladı

03 Haziran 2024 17:10 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 17:42

İngiltere Championship'te Leicester City ile şampiyonluğa ulaşan Enzo Maresca, Chelsea'nin yeni teknik direktörü oldu. Chelsea, 44 yaşındaki İtalyan hocayla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

"ENZO'YU AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ"

Chelsea'nin ortak sportif direktörleri Laurence Stewart ve Paul Winstanley yaptığı açıklamada, "Enzo'yu Chelsea'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Enzo, anlaşma anına kadar kadar yaptığımız görüşmelerde bizi derinden etkiledi. Onun hırsları ve çalışma ahlakı kulübünkilerle örtüşüyor. Onunla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

MARESCA: CHELSEA HER TEKNİK DİREKTÖRÜN HAYALİDİR

Maresca ise yaptığı açıklamada, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Chelsea'ye katılmak her teknik direktörün hayalidir. Bu yüzden bu fırsat beni bu kadar heyecanlandırıyor. Kulübün başarı geleneğini sürdüren ve taraftarlarımızı gururlandıran bir takım geliştirmek için çok yetenekli oyuncu ve personelden oluşan bir grupla çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.