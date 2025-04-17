Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti!

Son dakika haberine göre, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

KÜLLİYE'DE GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı'ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti." denildi.