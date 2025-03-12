Son dakika | Derbi tarihleri belli oldu! TFF açıkladı

Son dakika haberi: Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 29. ve 30. haftalarının maç programı açıklandı. Buna göre Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarının tarihi belli oldu.