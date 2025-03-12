Son dakika | Derbi tarihleri belli oldu! TFF açıkladı

İstanbul
Son dakika haberi: Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 29. ve 30. haftalarının maç programı açıklandı. Buna göre Beşiktaş - Galatasaray ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarının tarihi belli oldu.
Son dakika haberine göre Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 29. ve 30. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklandı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi, Ramazan Bayramı'nın 1. gününe maç verilmedi.
TFF, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin ise 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacağını açıkladı.
Karşılaşmaların programları şöyle: