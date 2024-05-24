Son dakika! Derbide ortalık karışmıştı... Fenerbahçeliler ifadeye geldi

24 May 2024 11:38 - Güncelleme : 24 May 2024 12:10

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında 1-0 kazandığı derbinin ardından ortalık karışmıştı. Karşılaşmanın ardından çıkan olaylar nedeniyle İstanbul Valiliği, 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığını duyurmuştu.

FENERBAHÇELİ 3 İSİM İFADEYE GELDİ

Olaylarla ilgili başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Kulüp Doktoru Ertuğrul Karanlık, Fenerbahçe eski yöneticisi Hulusi Belgü ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray-Fenerbahçe arasında Pazar akşamı oynanan derbi maçı, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlükle kazanmasının ardından olaylar yaşanmıştı.

Fenerbahçe'nin sahada kutlama yaptığı sırada Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, Stat müdürü Ali Çelikkıran ve Başkan Dursun Özbek'in şoförüyle, Fenerbahçeli yöneticiler arasında arbede yaşandı. Derbide yaşanan olaylarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.